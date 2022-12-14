شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الطاولة توافق على إلغاء بند الـ 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة، تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية و تم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

بدأ الاجتماع الجمعية العمومية بحضور 20 هيئة، من أصل 23 هئية التي لها حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد، وغياب عن الجمعية كلاندية الصيد و الإسماعيلي و ابني.

وفي الجمعية العمومية الغير عادية التي اقيمت في تمام الساعة السادسة وتمت الموافقة على إلغاء بند 8 سنوات و تم فتح باب الترشيح للأعضاء وإلغاء القائمة المغلقة.

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة من أندية” الأهلي، الزمالك، الصيد، الرباط والانوار، سبورتنج، الشمس، الزهور، المعادي، ألعاب دمنهور، سموحة، الإعلاميين، طنطا، جزيرة الورد بالمنصورة، جيل المستقبل، كفر الشيخ، دسوق، الإسماعيلي، القناة بالإسماعيلية، الحوار، الأولمبي، ابني، مصر التأمين، أصحاب الجياد”.