شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة فاركو.. وغياب خالد صبحى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان و عمرو خليل.

خط الدفاع: صبرى رحيل،جافين كازيتو، محمود علاء،محمد الصالح،مصطفى إبراهيم،سيد سالم و هشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور،مورو ساليفو،فارس محمد،عبد الغنى محمد،ناصر ناصر،مروان عطيه،إبراهيم حسن وكريم الديب.

خط الهجوم:مابولولو،أوستين أموتو وأحمد عيد.

ويغيب عن قائمه سيد البلدامام فاركو غدا صبحى سليمان و فوزى الحناوى و سعيدو سمبورى و عبد الله نصيب و الصباحى و احمد عادل ميسى و محمود عبد العزيز و احمد غريب و اسلام عبد النعيم وخالد صبحى.

في سياق مختلف أعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي له ، عن قبول استقالة محمد إبراهيم مدرب الفريق، وذلك بعد اجتماع محمد مصيلحي رئيس النادي مع زوران مانويلوفيتش المدير الفني للفريق وجهازه الفني.

كما قرر محمد مصيلحي رئيس النادي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج، وشدد في البيان علي كامل الدعم للمدير الفني مؤكداً أن البصمة الفنية واضحة علي الفريق منذ تولي زوران مهمة الفريق.