شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع لاعبي الفريق بحضور شوقي غريب المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني على هامش تدريب الفريق استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها غدا الخميس.

ويواجه المقاولون العرب نظيره إنبي غدا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة مستشهدا بمسيرة منتخب المغرب في كأس العالم حتى تحقيقهم إنجاز فريد مؤكدا أن العزيمة والإصرار سر التفوق وتحقيق الإنجازات ومؤكدا على أن الفريق يظهر بشكل جيد ومنظم تحت قيادة شوقي غريب ولابد من استغلال الفرص وتحقيق الانتصارات للوصول إلى مكانة جيدة في جدول الدوري تماشيا مع المجهود المبذول من الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد فتحي أن التحلي بالاصرار وبذل الجهد لمصلحة الفريق هما السبيل للوصول إلى أفضل وضع وترتيب مؤكدا ثقته في اللاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم جيد يليق باسم المقاولون العرب.

واختتم الفريق تدريباته على ملعب الجبل الأخضر وانتظم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبي.