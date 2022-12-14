شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ : لاعبو المحلة رجالة ... واالفوز على الطلائع هدية للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد الشيخ صانع العاب فريق غزل المحلة سعادته من تحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث نقاط قائلا " الفوز على طلائع الجيش بسبب الأداء اللاعبين الرجالة و الظهور بشكل جيد في أحداث الشوط الثانى حيث عقب أحراز هدف تقليص الفارق في الشوط الأول منحهم الثقة في العودة للقاء و الفوز " .

وأضاف أحمد الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا " السبب في الفوز دائما الجمهور الذى يقوم بدعم اللاعبين و الجهاز الفني خلال المباريات " .

ومنحت رابطة الأندية المحترفة ، أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة علي رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ، حيث أنه سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الفلاحيين بثلاث أهداف مقابل هدف.

حيث نجح فريق غزل المحلة في العودة بعد تأخره في الشوط الأول والفوز علي فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وأحرز هدفي طلائع الجيش كل من أحمد سمير واسلام محارب في الدقيقة 11 و 37 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف غزل المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 47 وقبل نهاية الشوط الأول ، وينجح البديل أحمد الشيخ في احراز هدفين متتالين في الدقيقة 70 و74 علي الترتيب .

وشهدت المباراة طرد أحمد سطوحي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.

فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهُزم في 4 مواجهات.