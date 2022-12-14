شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شو مديراً فنياً جديداً لمنتخب التايكوندو حتي اولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو وممثلاً للاتحاد على عقد استقدام البريطانى محمد شو لشغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الاول للتايكوندو وذلك حتي نهاية الدورة الاولمبية باريس ٢٠٢٤ ، وذلك على هامش بطولة الجائزة الكبرى النهائية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة لذلك تمهيداً لاستكمال اجراءات استلام المدير الفني الجديد للمنتخب لمهام عمله بدءاً من الاول من يناير مطلع العام المقبل.

هذا وقد تم تكليف المهندس محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام علي المنتخب الاول بسرعة التعاقد مع مدير فني اجنبي للمنتخب الوطني الاول عقب بطولة افريقيا الآخيرة برواندا بضرورة استقدام خبير اجنبي لتولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني ضمن فعاليات الاستعداد للدورة الاولمبية باريس ٢٠٢٤.

وقد قام محمد عجيزة خلال الاربع شهور الماضية فى التفاوض مع عدد من المدربين الاجانب ومناقشتهم فيما يتعلق بما سيقدمونه من اعمال خاصة بالمنتخب الاول والاستماع لرؤيتهم الفنية للفترة المقبلة وذلك للمفاضلة بينهم ، حتي استقر على المدير الفني الحالي للمنتخب البريطانى محمد شو وذلك لرغبة المشرف العام على التركيز خلال الفتره القادمة على العمل على الجانب البدني لاعضاء الفريق نتيجة لوجود المدير الفني للمنتخب بالمدرسة الانجليزية لفترة تتجاوز العشرين سنه كلاعب ثم كمدرب بافضل المدارس المتفوقة بالجانب البدني بالعالم وهي مدرسة الفريق الانجليزي للتايكوندو ، الى جانب شغف المدير الفني الاجنبي للمنتخب الاول لتحقيق نتائج ايجابية خلال عمله كمدير فني لمنتخب كبير كالمنتخب المصري للتايكوندو يضاف لتاريخه الرياضي كلاعب كبير شارك فى دورتين اولمبيتين وبطلاً للعالم.