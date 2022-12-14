شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته عصر غدا الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة، عقب انتهاء المران الختامي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

فى سياق متصل عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،وجه خلالها العديد من الرسائل المهمة والتحفيزية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد المدير الفني خلال رسالته للاعبين على ضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة خلال هذه فترة المهمة في مشوار الزمالك، لمواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة المقبلة . وأشاد "فيريرا" بالالتزام من الجميع والروح المتواجدة من أجل تحقيق النجاحات وتقديم الأفضل، وشدد المدير الفني خلال حديثة مع اللاعبين على ثقته التامة في جميع العناصر المتواجدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة والمتفق عليها دائما.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.