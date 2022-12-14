128 فارسا وفارسة يتنافسون على بطولة قفز السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم أولى منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة «قفز السعودية» في نسختها الثانية لفئة الخمس نجوم، التي تستمر حتى الـ17 من ديسمبر، بمشاركة 128 فارسا وفارسة يمثلون 16 دولة، بعدد 187 جوادا، وذلك بمقر «قفز السعودية» في الجنادرية.

وتشهد البطولة إقامة 12 شوطا لأشواط فئة النجمة الواحدة والخمس نجوم؛ حيث ستقام في اليوم الأول أربعة أشواط، ستبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة، وشوطين لفئة الخمس نجوم.

وستبدأ منافسات الأسبوع الثاني من خلال إقامة 12 شوطا تتضمن ستة أشواط لفئة النجمة الواحدة وستة أشواط أخرى لمنافسات الخمس نجوم، كما سيتضمن اليوم الأول شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115 سم و125 سم، إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 145/140 سم و150 سم، وفي اليوم الثاني شوط فئة الخمس نجوم بارتفاع 155 سم وهو شوط تأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز كما ستختتم البطولة في الـ 17 من ديسمبر من خلال إقامة شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.

وتشهد البطولة مشاركة 46 فارسا وفارسة من السعودية إضافة لفرسان من البحرين، الإمارات، مصر، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، العراق، موناكو، المغرب، هولندا، فلسطين، تايلاند، الجزائر، وأوزبكستان.

وكان الأسبوع الأول قد اختتم الأسبوع الماضي لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، بمشاركة 139 فارسا وفارسة يمثلون 22 دولة، و198 جوادا.

وتختتم بطولات قفز السعودية 17 ديسمبر من خلال إقامتي شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120 سم و130 سم إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 150سم وشوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولات قفز السعودية طرح تذاكر الأسبوع الثاني والأخير من النسخة الثانية في رياضة قفز الحواجز ذات التصنيف الدولي لفئة الخمس نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية.

وأوضحت اللجنة أن عملية شراء التذاكر متاحة، علما بأن قيمة التذاكر تبدأ من 75 ريالا لفئة المدرجات العامة، مبينة أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور سباقات البطولة وفعالياتها على موقع بطولات قفز السعودية عبر الرابط.