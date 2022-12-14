هل يتوج البرغوث الأرجنتيني بكأس العالم؟

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وبعد تخطيه عقبة كرواتيا بركلة جزاء لميسي وثنائية للشاب جوليان ألفاريز يتعين على «ألبيسيليستي» الخضوع لامتحان أصعب في نهائي الأحد.وعلى ملعب لوسيل الذي امتلأ بجماهير زاحفة من بوينس آيرس وأخرى مقيمة في الدوحة عبرت طوال البطولة عن دعمها غير المنقطع لأفضل لاعب في العالم 7 مرات حسمت الأرجنتين بطلة 1978 و1986 منطقيا النتيجة في الشوط الأول، قبل توجيه الضربة القاضية في الثاني.
استغل ألفاريز (22 عاما) خطأ دفاعيا بالتغطية من المخضرم ديان لوفرين بعد تمريرة جميلة من الشاب إنزو فرنانديز، فانفرد بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي أسقطه أرضا، فاحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد نحو نصف ساعة على البداية.
ترجم ميسي ركلة الجزاء إلى هدف، رافعا رصيده إلى 5 أهداف بالتساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، و11 في مجمل مشاركاته في كأس العالم.
لم يتأخر لاعبو المدرب الشاب ليونيل سكالوني في مضاعفة النتيجة عندما استغلوا كرة أهدرها الكروات أمام منطقتهم، فانطلق ألفاريز بسرعة صاروخية وتخلص من دفاع كرواتيا وسجل منفردا في مرمى ليفاكوفيتش في الدقيقة الـ39.
وفي الدقيقة الـ69 تبختر ميسي في منطقة جزاء كرواتيا متلاعبا بالشاب يوشكو غفارديول أحد أفضل مدافعي البطولة، فمرر كرة حاسمة لألفاريز الذي رفع رصيده إلى 4 أهداف في قطر.
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