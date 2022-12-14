لقب المونديال صناعة وطنية

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ولن يختلف الوضع في كأس العالم في قطر لأنه منذ الدور ربع النهائي وكل الفرق يقودها مدربون وطنيون، أي أن الفائز باللقب أيا كان لن يشذ على القاعدة.ومن بين 32 منتخبا في قطر لا يوجد سوى 9 منتخبات بقيادة مدربين غير وطنيين وهم: الأرجنتيني جوستافو ألفارو (الإكوادور) – الإسباني فليكس سانشيز (قطر) – البرتغالي كارلوس كيروش (إيران) – الأرجنتيني جيراردو مارتينو (المكسيك) – الفرنسي هيرفي رينارد (السعودية)- الكولومبي لويس فرناندو سواريز (كوستاريكا) – الإسباني روبيرتو مارتينيز (بلجيكا) – الإنجليزي جون هيردمان (كندا) – البرتغالي باولو بينتو (كوريا الجنوبية).
وباستثناء بينتو الذي قاد كوريا الجنوبية لربع النهائي لكنه خسر أمام البرازيل 4-1، لم ينجح أي مدرب من المنتخبات الثمانية في عبور دور المجموعات في المونديال رغم تحقيق بعض الفرق مفاجآت في البطولة مثل فوز السعودية على الأرجنتين وتونس على فرنسا.
وفي المقابل نجح 15 مدربا في قيادة منتخبات بلادهم للدور ثمن النهائي، منهم 8 عبروا لربع النهائي الذي أصبح خالصا لهم، ليتأكد أن البطل لن يخرج عن المدربين الوطنيين في مونديال قطر أيضا.
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