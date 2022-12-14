شكرا لقرائتكم خبر مدرب كرواتيا: واجهنا أفضل لاعب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، بأن ليونيل ميسي قدم العرض الذي توقعه فريقه، ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم الكرواتي.

وقال داليتش «لا يوجد ما يقال عن إمكانات ميسي، في آخر 15 عاما، إنه على الأرجح أفضل لاعب في العالم، اليوم مجددا كان جيدا للغاية وخطير».

وأضاف «لقد صنع الفارق في الإمكانات لصالح الفريق الأرجنتيني، كان لديه هذه القدرات المتفجرة والبراعة الفنية في الأداء مرتفعة للغاية، إنه ميسي الحقيقي الذي توقعنا رؤيته».

وأشار «هي ربما نهاية هذا الجيل في كأس العالم، الكثير منهم كبروا في السن، وبالنسبة لكأس العالم 2026 علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث حينها».

وأكد «حققنا إنجازات كبيرة للمنتخب الكرواتي الوطني، والكثير من اللاعبين لديهم إمكانات كبيرة».

وأشار داليتش «أعتقد أن هذا الجيل سينهي مسيرته من خلال يورو 2024، لدينا نهائيات دوري الأمم الأوروبي، وهو جيل رائع بلغ المربع الذهبي مرتين متتاليتين».

وتابع «كان سيصبح من الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية لتتويج هذا الجيل».

ولدى سؤاله عن مصيره مع منتخب كرواتيا، أوضح داليتش «سأكمل عقدي حتى 2024 وكأس أمم أوروبا، وفي غضون ستة أشهر سيكون لدينا نهائيات دوري أمم أوروبا، ثم سيكون لدينا تصفيات كأس العالم، خطتي وهدفي الصعود بكرواتيا ليورو 2024».