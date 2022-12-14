شكرا لقرائتكم خبر 28 عاما من الثبات السعودي في وجوه هدافي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسهم جوليان ألفاريز في إحراز أهداف منتخب بلاده الـ3، إذ تسبب في الحصول على ركلة جزاء ترجمها ليونيل ميسي هدفا أول، ثم سجل الهدفين الثاني والثالث.وهز ألفاريز (22 عاما) الشباك 7 مرات، بعد 8 مباريات مع «التانجو» في جميع المسابقات، كانت 4 منها في منافسات مونديال قطر.
وتقدر المسافة التي قطعها العويران (55 عاما) في ذلك الهدف نحو 70 مترا في 11 ثانية، ليفوق ما قطعه الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا صاحب الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم، إذث جرى دييجو مسافة 60 مترا قبل أن يسجل في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال المكسيك 1986. بعد أن راوغ 5 لاعبين من المنتخب الإنجليزى، بمن فيهم حارس المرمى، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، ويقود بلاده لنصف النهائى، ثم للمباراة النهائية، إذ توج منتخب التانجو باللقب، ونسبت البطولة تاريخيا لمارادونا، الذي ما زال هدفه مسجلا ضمن أجمل 100هدف في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب هدف سعيد العويران.
ولعبت تلك الأهداف أدورا مؤثرة، فهدف العيوران نقل المنتخب السعودي لدور الـ16 في أول مشاركة مونديالية له، وحتى الآن لم يتخط هذا الدور، فيما أسهم هدف دييجو مارادونا في تأكيد وصول الأرجنتين إلى نهائي مونديال المكسيك 1986، ثم نيل اللقب، فيما أعطى هدف جوليان ألفاريز الاطمئنان للتانجو في بلوغ النهائي، والبحث عن اللقب الثالث والأول للبرغوث لونيل ميسي، الذي يسعى لتحقيق اللقب مع منتخب بلاده ـ للمرة الأولى ـ بعد 4 مشاركات مونديالية، بعد أن وقف على النهائي في نسخة 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 عاما من الثبات السعودي في وجوه هدافي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.