شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مجموعة الزمالك الأقوى وسنتفادى أخطاء الماضى لحصد اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة أندية الترجي التونسي و شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

و أكد أمير مرتضى على أن مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا هي المجموعة الأقوى على مستوي المجموعات الأربعة، وشدد على أن جميع الفرق بالمجموعة على مستوي فني مميز وتمتلك جميع الإمكانيات كما أنه لديهم شعبية وجمهور كبير .

و أشار المشرف العام على الكرة إلى أن الزمالك سيبدأ المنافسة بكل قوة على البطولة من أول مباراة بالقاهرة، وسيتم العمل بكل تركيز من أجل تفادي أخطاء الماضي لحصد اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ سنوات .

وشدد أمير مرتضى على ضرورة تواجد أكبر عدد من الجماهير البيضاء لمساندة ودعم الفريق خلال المواجهات الأفريقية، لأن الزمالك يواجه فرقا قوية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادها .