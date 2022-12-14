شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم و سارة سمير و ثلاثى الملاكمة نجوم ختام 2022 على المنصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر ديسمبر 2022 العديد من الإنجازات العالمية على صعيد رياضات السلاح و الملاكمة و رفع الأثقال بحصد ميداليات متنوعة من بينهم الذهب .

ويرصد الخليج 365 إنجازات ختام 2022 فى الرياضات المختلفة كالتالى :

سارة سمير تحصد 3 ذهبيات فى كولومبيا

نجحت بطلة الأثقال سارة سمير فى حصد 3 ذهبيات فى الخطف و الكلين و المجموع ببطولة العالم المقامة فى كولومبيا على صعيد وزن 76 كجم .

ثلاثى الملاكمة يحققون ذهبية و فضية وبرونزية بروسيا

أما على صعيد رياضة الملاكمة ، فحقق يسري رزق الميدالية الذهبية وعبدالرحمن عرابي الميدالية الفضية وعلى السلاموني الميدالية البرونزية فى بطولة روسيا الدولية.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين يسري رزق الذي حقق ذهبية وزن فوق 92 كجم وعبدالرحمن عرابي الذي حقق فضية وزن 80 كجم وعلي السلاموني الذي حقق برونزية وزن 92 كجم بعد أداء مميز ومشرف وسط مشاركة مجموعة من أفضل اللاعبين العالميين وتأكيد أن الملاكمة المصرية على طريق البطولات والانجازات.

علاء أبو القاسم يحصد برونزية بطولة العالم للشيش بطوكيو

كما حصد علاء أبو القاسم، بطل سلاح الشيش، الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للشيش فى طوكيو، بعدما تأهل للقاء نصف النهائى قبل أن تمنعه إصابته أمام بطل إيطاليا من خوض اللقاء، وذلك بعد تغلبه على المصنف الرابع على العالم.