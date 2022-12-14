شكرا لقرائتكم خبر عن "فيريرا" يلقى محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام فيريرا بتوجيه التعليمات الفنية الخاصة للاعبين وشرح بعض الأمور الخططية، قبل خوض الفقرة الفنية في مران اليوم.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها ، وشهدت التقسيمة ظهور اللاعبين بصورة جيدة استعدادا للمواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.