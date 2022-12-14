شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو : هدف معاذ الحناوى كان سر الفوز على طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة أسباب الفوز على طلائع الجيش و تحقيق الثلاث نقاط قائلا " عندما تمكنا من أحراز هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق معاذ الحناوى أعطى للاعبين فرصة من الاستعدادا للعودة في اللقاء مرة أخرى عقب التأخير بهدفين ".

وأضاف بابا فاسيليو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا " أنه سعيد بتفيذ اللاعبين التعليمات خلال الشوط الثانى و العقلية التي ظهرت في السيطرة على الكرة و التمكن من أحراز هدفين " .

ونجح فريق غزل المحلة في العودة بعد تأخره في الشوط الأول والفوز علي فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وأحرز هدفي طلائع الجيش كل من أحمد سمير واسلام محارب في الدقيقة 11 و 37 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف غزل المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 47 وقبل نهاية الشوط الأول ، وينجح البديل أحمد الشيخ في احراز هدفين متتالين في الدقيقة 70 و74 علي الترتيب .

وشهدت المباراة طرد أحمد سطوحي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.