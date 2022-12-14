شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لـ"شلبي" فى الزمالك وعمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا لمصطفى شلبي جناح الأبيض، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة.

وأدى مصطفى شلبي بعض التدريبات البدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، وبعدها خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني و الطبي ، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي تسبب في عدم استكماله للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري.

كما شهدت تدريبات الزمالك اليوم مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن بصورة طبيعية حيث أنهى الظهير الأيمن البرنامج التأهيلي الموضوع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن كدمة أعلى الركبة غاب على أثرها عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

و شارك عمر جابر في مران اليوم بشكل كامل، سواء الفقرة التأهيلية و الخططية، بالإضافة إلى التقسيمة الفنية، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي .

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.