شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يرفضون خوض المران.. وأيمن الجمل يقرر إلغاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض لاعبو النادي الإسماعيلي خوض مران اليوم الأربعاء اعتراضا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية ليقرر أيمن الجمل المدير الفني المؤقت للفريق إلغاء المران.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز يوم الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى سابع جولات المسابقة المحلية.

وكان الفريق قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.

على جانب آخر، تأكد غياب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة.

ويخضع الدولى التونسى لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور مجدى باز؛ سعيًا لعودته لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وابتعد النقاز عن مباريات فريقه الأخيرة ضد سموحة وسيراميكا وفيوتشر ضمن منافسات الدورى العام.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى سابع جولات المسابقة المحلية.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف، ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.