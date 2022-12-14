شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيسترن كومباني يجتمع مع محمد صلاح قبل مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، مع محمد صلاح المدير الفني الجديد للفريق، قبل أول مباريات أمام زد يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

وحرص نصر عبد العزيز على الاجتماع مع محمد صلاح، ليؤكد دعمه الكامل للمدرب في مهمته الجديدة لانتشال الفريق من المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، وأكد استعداده لتدعيم الفريق بصفقات قوية في الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جهته، أكد محمد صلاح أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النتائج المميزة مع الفريق والتقدم اكثر في الجدول، خاصة أن الفريق يمتلك أكثر من لاعب مميز قادرين على تحقيق نتائج طيبة.

ويضم جهاز محمد صلاح كلا من تامر عبد الحكيم وحسام عبد الجواد مدربا عام وأبو سريع سيد مدرب حراس.

وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والمقرر لها في 16 ديسمبر.