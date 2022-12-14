شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخفف الحمل البدني على لاعبى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في الدوري.

وشهدت الفقرة التدريبية النزول بالحمل البدني بشكل تدريجي خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري .

وأدى اللاعبون بالزمالك تدريبات تأهيلية متنوعة بالإضافة إلى فقرة تأهيل خفيف بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة .

وحرص أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة وتوجيه التعليمات بشكل مستمر للاعبين لتجهيزهم بصورة جيدة للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.