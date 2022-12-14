شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز السابع فى المشاركة الأولى ببطولة العالم لـ «الكوارش» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصدت مصر المركز السابع في المشاركة الأولى في بطولة العالم للكوارش التي أقميت في دولة الهند بمشاركة نحو 60 دولة

وفازت اللاعبة يمنى حسن بالمركز السابع خلال منافسات بطولة العالم للكوارش في منافسات 52 كجم تحت قيادة فنية ريهام مصطفى المدير الفني لرياضة الكوارش.

وكان محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أعلن ضم اللعبة ضمن لجانه ليتم تفعيلها بشكل سريع مع تعيين كابتن ريهام مصطفى في منصب المدير الفني لرياضة الكوارش في الاتحاد.

وتعد رياضة الكوارش من ضمن الألعاب القتالية ويسمح فيها بارتداء الحجاب خلال المنافسات في البطولات الدولية كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، ويبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

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