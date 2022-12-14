شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يحقق فوزا صعبا على السويس بمجموعة القاهرة.. والترسانة ودجلة حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق القناة بقيادة محمد حليم فوزا صعبا على فريق منتخب السويس في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.

بهذا الفوز يواصل فريق القناة التربع على صدارة مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، فيما بقى فريق منتخب السويس عند النقطة 13 في انتظار استكمال مباريات الجولة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق وادي دجلة مع الترسانة بهدف لمثله، تقدم الترسانة أولا في الدقيقة 72، وتعادل وادي دجلة في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وتستمر غدا مباريات الأسبوع العاشر بمواجهة فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، مع فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وتستكمل المباريات يوم الجمعة بين كهرباء الإسماعيلية وبورتو السويس، السكة الحديد مع الإعلاميين، العبور مع مستقبل وطن، بتروجت مع النصر، إيسترن كومبانى مع زد.