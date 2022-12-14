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اهداف مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة في علي نظيره طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز، حيث كان انتهت مجريات الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدفين مقابل هدف .

وأحرز هدفي طلائع الجيش كل من أحمد سمير واسلام محارب في الدقيقة 11 و 37 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف غزل المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 47 وقبل نهاية الشوط الأول ، وينجح أحمد الشيخ في احراز هدفين متتالين في الدقيقة 70 و74 علي الترتيب .

وشهدت المباراة طرد أحمد سطوحي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة،  يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني فى جدول ترتيب ، برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض 7  مباريات حقق خلالهم الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.

فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهُزم في 4 مواجهات.

 

 

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي ..

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمد بازوكا، مصطفي العش، خالد الاخميمي.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، إبراهيما كونيه.

خط الهجوم: عبدالرحمن اجويرو، جابريل اوريك.

ويتواجد على دكة البدلاء: "عمرو شعبان، صلاح ريكو، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ، إيهاب سمير، كريم مصطفى، باولن فوافي، عبده يحيى، محمد نبيه".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عماد سيد.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا.

خط الوسط: كريم طارق، إسلام محارب، احمد متعب، محمد شريف.

خط الهجوم: خالد قمر، عبدالرحمن شيكا. 

ويتواجد على دكة الاحتياطي: "يحيى حامد، أشرف مجدي، علي محمد أحمد، محمد شريف حتحوت، محمد سمير، فارس حاتم، محمد شحاتة، أحمد محمد سالم".

 

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