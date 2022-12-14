شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عام 1964 شهدت إقامة أول دورة أولمبية فى آسيا بمدينة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد عام 1964 ، إقامة أول مرة دورة الألعاب الأولمبية في قارة آسيا في مدينة طوكيو بمشاركة 5140 لاعبا ولاعبة (683 لاعبة) من 94 دولة تنافسوا في 163 لعبة ضمن 19 رياضة.

ودخلت رياضتا الجودو والكرة الطائرة لأول مرة بالبرنامج الأولمبي، وقد اليابان أنفقت ثلاثة مليارات دولار لتجديد طوكيو التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وحمل الشعلة الأولمبية نحو الوعاء الكبير يوشينوري ساكاي 19 عام الذي ولد يوم إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.

في اولمبياد طوكيو ، حصل العداء التونسي محمد القمودي علي ميدالية فضة في سباق 10 آلاف متر، والتونسي حبيب قلحية حصل علي ميدالية برونزية وزن خفيف الوسط في الملاكمة، وتألق الأمريكي بوب هايز في سباق الـ 100 متر، وحقق النيوزيلندي بيتر سنيل ثنائية 800 و 1500 متر وتوج آبيبي بيكيلا بطلا للمراثون مرة جديدة، وبرز السوفيتي فاليري بروميل في القفز العالي والأمريكي دون شونلاندر صاحب الذهبيات الأربع في السباحة والأسترالية دون فرايرز صاحبة ذهبية 100 متر حرة للمرة الثالثة على التوالي، وبكت اليابان عندما فاز الهولندي أنطون غيسينغ على الياباني أكيو كاميناغا في نهائي الجودو للوزن المفتوح.