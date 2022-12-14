شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وجه خلالها العديد من الرسائل المهمة والتحفيزية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني خلال رسالته للاعبين على ضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة خلال هذه فترة المهمة في مشوار الزمالك، لمواصلة الانتصارات وحصد نقاط المباراة المقبلة .

وأشاد "فيريرا" بالالتزام من الجميع والروح المتواجدة من أجل تحقيق النجاحات وتقديم الأفضل، وشدد المدير الفني خلال حديثة مع اللاعبين على ثقته التامة في جميع العناصر المتواجدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة والمتفق عليها دائما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.