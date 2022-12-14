الامارات | اتحاد الكرة يُطلق مبادرة العمل التطوعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم مبادرة العمل التطوعي على مستوى الاتحاد والأندية، والتي تأتي في إطار الشراكة الداعمة لمبادرات المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين.إمارات)، التابعة لوزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجالات.

وتأتي المبادرة من ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد كرة القدم مع عدد من الوزارات والجهات بالدولة والرامية لتعزيز الدور المجتمعي وترسيخه لدى جميع الرياضيين بشكل عام ومنتسبي كرة القدم على وجه الخصوص.

وخصص اتحاد الكرة منصة لتسجيل جميع منتسبيه من موظفين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبو منتخباتنا الوطنية ومنتسبي الأندية وكذلك الجماهير، حيث بإمكانهم التسجيل والمشاركة كمتطوعين في الفعاليات التي سيتم تنظيمها من قبل وزارة تنمية المجتمع.

وثمنت وزارة تنمية المجتمع، جهود اتحاد الكرة في تعزيز مسيرة العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية على مستوى الأندية الرياضية وجماهير الكرة والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي يجري تنظيمها في مختلف إمارات الدولة، والتي تؤطرها المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين.إمارات) (Volunteers.ae)، بإشراف وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات. حيث ستجمع هذه المنصة التطوعية الأندية الرياضية، بآلية تحفز المشاركة التطوعية في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية بالدولة.