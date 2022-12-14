الامارات | مجمّع حمدان الرياضي يستضيف البطولة الدولية للسباحة الفنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الجمعة المقبل النسخة الاولى من البطولة الدولية للسباحة الفنية التي ستقام منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة "دبلد سبورتس" بمشاركة أكثر من 200 رياضية ناشئة بأعمار 18 سنة فما دون، يمثلون 9 دول من بينها دولتان عربيتان هما دولة الإمارات والأردن.

ويتم تنظيم البطولة للمرة الاولى بهدف نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية وتكوين جيل جديد من السباحات، إضافة الى الجهود في نشر وتطوير الرياضة النسائية بشكل عام. وسيكون من بين المشاركات الشابات والناشئات سباحات شاركن في العديد من البطولات الدولية على مستوى هذه المرحلة العمرية وحققن الفوز بميداليات في كأس العالم للسباحة الفنية للناشئين، كما ستقام المنافسات بحضور ضيفة البطولة وهي أسطورة السباحة الفنية الروسية أناستازيا دافيدوفا الحاصلة على 5 ميداليات ذهبية أولمبية في هذه الرياضة، وكذلك مواطنتها انستازيا اركيبوفسكايا الفائزة 5 مرات ببطولة العالم والتي ستقوم الى جانب حضور المنافسات بتقديم دروس تدريبية يوم 18 الجاري. ويتضمن برنامج البطولة منافسات فردية وثنائية وعلى مستوى الفرق، وسيقوم بتحكيم المنافسات طاقم تحكيم كرواتي معتمد من الاتحاد الدولي للسباحة "فينا".