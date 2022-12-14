شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقفز للمركز الثانى فى الدورى بـ "ريمنتودا" قوية أمام الطلائع ويفوز 3-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق غزل المحلة في العودة بعد تأخره في الشوط الأول والفوز علي فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وأحرز هدفي طلائع الجيش كل من أحمد سمير واسلام محارب في الدقيقة 11 و 37 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف غزل المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 47 وقبل نهاية الشوط الأول ، وينجح البديل أحمد الشيخ في احراز هدفين متتالين في الدقيقة 70 و74 علي الترتيب .

وشهدت المباراة طرد أحمد سطوحي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.

فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 7 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهُزم في 4 مواجهات.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي ..

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمد بازوكا، مصطفي العش، خالد الاخميمي.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، إبراهيما كونيه.

خط الهجوم: عبدالرحمن اجويرو، جابريل اوريك.

ويتواجد على دكة البدلاء: "عمرو شعبان، صلاح ريكو، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ، إيهاب سمير، كريم مصطفى، باولن فوافي، عبده يحيى، محمد نبيه".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عماد سيد.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا.

خط الوسط: كريم طارق، إسلام محارب، احمد متعب، محمد شريف.

خط الهجوم: خالد قمر، عبدالرحمن شيكا.

ويتواجد على دكة الاحتياطي: "يحيى حامد، أشرف مجدي، علي محمد أحمد، محمد شريف حتحوت، محمد سمير، فارس حاتم، محمد شحاتة، أحمد محمد سالم".