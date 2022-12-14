شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة تقسو على السلوم برباعية والمنصورة تسقط أمام شبين في مجموعة بحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سقط فريق المنصورة بقيادة أحمد ساري أمام جمهورية شبين بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة بحري بالقسم الثاني، فيما أمطر فريق بلدية المحلة شباك المصري بالسلوم برباعية نظيفة.

فجر جمهورية شبين مفاجأة قوية بالفوز على المنصورة وخطف الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقى فريق المنصورة عند النقطة 17 ويتخلى عن الصدارة ويتراجع للمركز الثالث.

واكتسح فريق أبو قير للأسمدة فريق المجد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل، فى ثاني مباريات إبراهيم سعيد كمدرب لفريق المجد بعد التعادل في الجولة الأولى.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأربعاء في نفس الجولة كالتالي..

طنطا 2 /1 سبورتنج

نبروه 3 /2 الحمام

دكرنس 0/ 0 الأوليمبي

بروكسي 0 / 0 كفر الشيخ

بلدية المحلة 4 /0 السلوم

أبو قير للأسمدة 4/ 0 المجد

جمهورية شبين 1 /0 المنصورة