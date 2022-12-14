شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة الأولمبية سارة سمير: ذهبيات بطولة العالم بكولومبيا بداية للعودة بقوة .. واتطلع لإنجاز في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البطلة الأولمبية سارة سمير أن فوزها بالميداليات الثلاث الذهبية في بطولة العالم المقامة في كولومبيا حاليا هي بداية من أجل العودة لمنصات التتويج في جميع البطولات خلال الفترة القادمة من أجل الحلم الأكبر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

نجحت سارة سمير في تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 76 كجم في بطولة العالم بكولومبيا في الخطف والكلين والمجموع لتعود البطلة الأولمبية الحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 للمنافسة من جديد على الساحة العالمية.

وقالت سارة سمير فى تصريحات صحفية عقب التتويج :" بطولة العالم في كولومبيا كانت تحدي كبير لي من أجل العودة بقوة للبطولات العالمية والتجهيز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تعتبر الحلم الأكبر وهدفي المنافسة على ميدالية أولمبية من جديد.

وأضافت سارة سمير ، أتدرب خلال الفترة الحالية بقوة وهناك تركيز على الاستعدادات بشكل مختلف وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وجهاز الرياضة العسكري والاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبدالمقصود على كل ما يتم تقديمه من دعم ومسانده حيث أن أي نجاح يكون ورائه العديد من الجنود وأيضا كل الشكر للجهاز الفني الذي يساعدني بكل قوة وشقيقي الذي يعد أحد أسباب نجاحاتي.

وأوضحت البطلة الأولمبية سارة سمير ،ما تحقق في بطولة العالم بكولومبيا هو بداية من أجل العودة من جديد خاصة أن رفع الأثقال المصري غاب عن المشاركة في أولمبياد طوكيو ولدينا طموحات في العودة بقوة رغم تغيير الموازين في أولمبياد باريس عن بطولة العالم الحالية ولكن العزيمة والإرادة لدينا من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق مزيد من البطولات والانجازات ورفع راية مصر عاليه ومازال لدي طموحات كبيرة أسعى لتحقيقها في الفترة الحالية.