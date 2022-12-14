شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لموقعة فيوتشر بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي، أداء تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر؛ استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون، مدرب الحراس، في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.



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