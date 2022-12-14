7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/12/20222، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، سارة سمير تعود من كولومبيا الأحد محملة بثلاث ذهبيات عالمية، وتأجيل مباريات أندية مطروح أسبوع حدادًا على الراحل سامي سعدـ ومران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات فنية وتدريبات إضافية لحراس المرمى .

تعود بطلة رفع الأثقال سارة سمير إلى القاهرة قادمة من كولومبيا يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى بعد حصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم.

تأجيل مباريات أندية مطروح أسبوع حدادًا على الراحل سامي سعد

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة ، تأجيل مباريات أندية مطروح المقبلة في الأسبوع 11 بالقسم الثالث حدادا علي اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح الذى وافته المنية امس خلال مباراة فريقه أمام السلوم . أدى بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي. بيرسي تاو يؤدى جلسة علاج طبيعى بالأهلى

حسام حسن يعود اليوم من قطر لتوقيع عقود تدريب المصري

يعود اليوم الأربعاء، حسام حسن، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إلى القاهرة، وذلك لتوقيع عقود تدريب الفريق البورسعيدي بعد اتمام الاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي.

تأكد غياب حمدى النقاز عن الإسماعيلى أمام بيراميدز بسبب مزق الضامة