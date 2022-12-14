شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الكاف تتفقد مركز المنتخبات الوطنية قبل قرعة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، اليوم الأربعاء مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي ستقام في مصر خلال شهر فبراير 2023.

وكان في استقبال اللجنة الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والدكتور مصطفي عزام مدير مركز المنتخبات الوطنية والأستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة ومسئولي شركة برزنتيشن.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.