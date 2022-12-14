شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الكاف تتفقد مركز المنتخبات الوطنية قبل قرعة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، اليوم الأربعاء مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي ستقام في مصر خلال شهر فبراير 2023.
وكان في استقبال اللجنة الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والدكتور مصطفي عزام مدير مركز المنتخبات الوطنية والأستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة ومسئولي شركة برزنتيشن.
ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري.
بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، التجهيز لخوض عدد من الوديات خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.
وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب فى نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.