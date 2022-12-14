شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على غزل المحلة 2-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف أمام نظيره غزل المحلة في الشوط الأول ، في المباراة المقامة حاليا ًعلى ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وأحرز هدفي طلائع الجيش كل من أحمد سمير واسلام محارب في الدقيقة 11 و 37 علي الترتيب ، فيما أحرز هدف غزل المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 47 وقبل نهاية الشوط الأول .

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.

فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهُزم في 3 مواجهات.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي ..

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمد بازوكا، مصطفي العش، خالد الاخميمي.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، إبراهيما كونيه.

خط الهجوم: عبدالرحمن اجويرو، جابريل اوريك.

ويتواجد على دكة البدلاء: "عمرو شعبان، صلاح ريكو، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ، إيهاب سمير، كريم مصطفى، باولن فوافي، عبده يحيى، محمد نبيه".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عماد سيد.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا.

خط الوسط: كريم طارق، إسلام محارب، احمد متعب، محمد شريف.

خط الهجوم: خالد قمر، عبدالرحمن شيكا.

ويتواجد على دكة الاحتياطي: "يحيى حامد، أشرف مجدي، علي محمد أحمد، محمد شريف حتحوت، محمد سمير، فارس حاتم، محمد شحاتة، أحمد محمد سالم".