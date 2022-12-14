شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات منتخب النسائية يخضعن لقياسات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت لاعبات منتخب مصر لكرة القدم النسائية لقياسات بدنية تحت إشراف محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية للمنتخب، للوقوف على الحالة البدنية للاعبات خلال التجمع الأسبوعي، الذي ينفذه المدير الفني محمد كمال خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي في شهر فبراير المقبل.

وضم كمال في قائمته للمعسكر كلًا من بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت وشروق السيد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إلى جانب محمد كمال كلًا من إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.