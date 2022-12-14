شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تولى حسام حسن تدريب المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى المصري البورسعيدي، من الإعلان الرسمي عن تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، في ظل رغبة النادي في تولي جهاز جديد خلال الفترة المقبلة لخلافة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: متى يعود حسام حسن من قطر ؟

ج: يعود اليوم الأربعاء، حسام حسن، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إلى القاهرة، وذلك لتوقيع عقود تدريب الفريق البورسعيدي بعد اتمام الاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي.

س: ماهو تشكيل الجهاز المعاون للعميد في تدريب المصرى ؟

ج: اقترب الثلاثي، طارق الصاوي ـ سعفان الصغير ـ وليد بدر، من التواجد ضمن أعضاء الجهاز الفني للتوأم، حيث من المقرر الإعلان عن كافة الأعضاء بعد التوقيع على عقود تدريب النادي البورسعيدي.

س: ماهو موعد مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة ؟

ج: يستعد فريق المصري لملاقاة نظيره حرس الحدود بالجولة السابعة من الدوري العام والتي تقام يوم الجمعة القادم باستاد السويس الجديد.

س: ماهو ترتيب المصرى البورسعيدى في جدول الدوري ؟

ج: فريق المصري يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

س: ماذا قدم حسام حسن مع المصرى في الولايات الأربعة السابقة ؟

ج: خاض حسام حسن مع المصري 182 مباراة، لم يحقق خلالها أي بطولة سوى تحقيق المركز الرابع فى جدول الدوري المصري ومنها المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية والوصول إلى نصف نهائي البطولة كما وصل لنهائي كأس مصر وتلقي الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.