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طوارئ في باريس .. الدفع بـ 2000 من الشرطة قبل لقاء المغرب

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الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت تقارير صحفية في فرنسا، أن شارع الشانزيليزيه الشهير وسط العاصمة باريس، سيجري إغلاقه، مساء يوم الأربعاء، تفاديا لأي أعمال شغب وعنف قد تندلع بالتزامن مع مباراة الديكة مع أسود الأطلس، في الدور نصف النهائي من مونديال كرة القدم المقام في قطر.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب، نظرا إلى وجود مشجعين فرنسيين وآخرين مغربيين ومغاربيين، قد يدخلون في مواجهة مع بعضهم البعض.

ولم يسلم الشارع الذي يضم متاجر فاخرة إلى جانب مقاه ومطاعم، من أعمال تخريب وحرق خلال احتجاجات سياسية واجتماعية في فرنسا.

ونقلت شبكة "فرانس بلو" الإذاعية عن بلدية الدائرة الثامنة في العاصمة باريس، أن الشارع سيجري إغلاقه مساء الأربعاء، في إطار الاحتراز.

ومن المرتقب أن ينزل ألفا شرطي إلى شوارع العاصمة الفرنسية، مساء الأربعاء، من أجل احتواء أي أعمال شغب قد تندلع بسبب مباراة المونديال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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