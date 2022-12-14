شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات أندية مطروح أسبوع حدادًا على الراحل سامي سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة ، تأجيل مباريات أندية مطروح المقبلة في الأسبوع 11 بالقسم الثالث حدادا علي اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح الذى وافته المنية امس خلال مباراة فريقه أمام السلوم .

ألغى الحكم أحمد حمدى مباراة مطروح والسلوم فى القسم الثالث، قبل نهايتها بـ15 دقيقة، بعد بلع اللاعب سامى سعيد لاعب مطروح لسانه أثناء المباراة.

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

وفاة اللاعب سامى سعيد إثر بلعه لسانه أثناء اللقاء الذى كان يقام فى مجموعة الإسكندرية ومطروح، لينهى الحكم المباراة بعد هذه الإصابة.