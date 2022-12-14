شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يدعمون محمود علاء بعد ثلاثية الأحمر في زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبى نادى الزمالك على اجراء اتصالات مع زميلهم محمود علاء لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى بعد سوء التوفيق الذى لازمه خلال مباراة الاهلى الأخيرة والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة .

وشهدت مباراة الاهلى والاتحاد سوء توفيق لازم محمود علاء في اهدار ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول وكان الأحمر متقدم بهدفين .

وحرص بعض اللاعبين على كتابة منشورات ونشر صور على صفحاتهم الخاصة في السوشيال ميديا لدعم زميلهم الذى يواجه أزمات نفسية منذ مباراة القمة في نهائي افريقيا وتحميله البعض سبب خسارة الأبيض .

وكان الصربى زروان مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى قد حرص على دعم محمود علاء مدافع الفريق بعد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واجتمع زوران بـ محمود علاء وأكد له خلال الجلسة أنه من اللاعبين المميزين الذين لا غنى عنهم في الفريق ويحالفه سوء توفيق في الفترة الأخيرة مطالبه بضرورة التركيز في الملعب فقط من أجل التخلض من الضغوط التي يعانى منها واستعادة تركيزه مرة أخرى.