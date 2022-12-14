شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيلو يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابافاسيلو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي .. حراسة المرمى: محمود الحضري. خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمد بازوكا، مصطفي العش، خالد الاخميمي. خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر، إبراهيما كونيه. خط الهجوم: عبدالرحمن اجويرو، جابريل اوريك. ويتواجد على دكة البدلاء: "عمرو شعبان، صلاح ريكو، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ، إيهاب سمير، كريم مصطفى، باولن فوافي، عبده يحيى، محمد نبيه".

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.

فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهُزم في 3 مواجهات.