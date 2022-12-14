شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم المحلة بخالد قمر وشيكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش على تشكيل فريقه في مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عماد سيد.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد زولا.

خط الوسط: كريم طارق، إسلام محارب، احمد متعب، محمد شريف.

خط الهجوم: خالد قمر، عبدالرحمن شيكا.

ويتواجد على دكة الاحتياطي: "يحيى حامد، أشرف مجدي، علي محمد أحمد، محمد شريف حتحوت، محمد سمير، فارس حاتم، محمد شحاتة، أحمد محمد سالم".

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وهُزم في مثلها.