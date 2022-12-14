شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد 1500 جنيه رسوم مشاركة مدربى القاهرة والجيزة بدراسة حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن اشتراط دفع مبلغ 1500 جنيه لمدربين القاهرة و الجيزة للمشاركة فى دراسة لمدربى حراس مرمى الأندية التى ستقام من 19 و حتى 21 و خلال الفترة من 26 و حتى 28 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة نصر، فيما تم تحديد مبلغ 750 جنيه للمشاركين من المحافظات الأخرى.

ويسمح بمشاركة مدربى حراس المرمى المسجلين بالاتحاد بالفئات الأربعة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

ومن ناحية أخرى، فرض اتحاد كرة اليد غرامة مالية 2000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة إيقاف لمدة مباراتين، تصدر تجاه أى مدرب لفرق الرجال حال تخلف ممثل أى من الأندية عن حضور قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين، والمحدد لها يوم 27 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما تم تحديد يوم 26 ديسمبر الجارى لإجراء قرعة المراكز من السابع إلى 18 على صعيد المحترفين أيضا.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.