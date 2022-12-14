شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يؤدى جلسة علاج طبيعى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى بيرسي تاو، لاعب الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة التي خضع لها «تاو» كشفت تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وتم وضع برنامج العلاج المناسب.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.