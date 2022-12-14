إصابة بيرسي تاو .. شوبير : فترة غياب اللاعب ستصل إلى شهر ونصف

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي أحمد شوبير على الإصابة التي تعرض لها بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الفحوصات التي خضع لها بيرسي تاو كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف "فترة غياب بيرسي تاو عن صفوف النادي الأهلي، سوف تصل إلى شهر ونصف من الآن على الأقل".

وتابع "فرحة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لم تكتمل بعد تمكن بيرسي تاو من تسجيل هدفين في آخر مباراتين أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب، قبل أن يتعرض للإصابة من جديد".

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة فيوتشر إف سي يوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.