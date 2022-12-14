«النادي محجوز عليه» .. مرتضى منصور يخرج عن صمته

الشارقة - اميمة ياسر - رفض رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، في لقاء مع نجوم الزمالك القدامى داخل نادي الزمالك ، مطالب البعض بإجراء بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "لا أرى أي احتياجات للفريق حاليا، حينما أنظر لكل المراكز أجد لاعب وبديله على الأقل!".

هي طفاسة؟!

وتابع رئيس نادي الزمالك موجها حديثه لبعض الجماهير: "هي طفاسة؟!.. صفقات تاني ليه!.. لدينا الجزيري مهاجم منتخب تونس، وسامسون مهاجم بنين، وغيرهم من النجوم".

وأضاف ساخراً: "ماذا سنفعل في انتقالات يناير؟!.. سنعمل ملوخية بالأرانب!.. هي طفاسة!.. النادي محجوز عليه".

ممدوح عباس وافق على التنازل

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى عن ما نستطيع تسميته بالمفاجاة فى قضية الحجز على اموال النادى من قبل السيد ممدوح عباس رئيس النادى الاسبق.

وأضاف : ممدوح عباس وافق على التنازل عن قضية الحجز على أرصدة النادى فى البنوك ولكن بشرط.

الشرط هو ان اتقدم انا ومجلسى بالاستقاله ونترك نادى الزمالك، فى هذه الحالة يتنازل عن قضايا الحجز على أرصدة النادى، بعد أن نرحل عن النادى.

أيضاً سيقدم دعم مالى للنادى، بشرط تواجد نجلة أيمن فى رئيس النادى ومعاه المجموعة اللى انتم عارفينهم زى هانى العتال وعبد الله جورج سعد.

فى مسئولين فى البلد كلموه وقالوا له لو عندك ازمة مع مرتضى احجز على أرصدته هو، وبلاش تدخل النادى فى القصة دى.

لكن ممدوح عباس عايز يبقى أقوى من الجمعية العمومية لنادى الزمالك، ودا مش ممكن يحصل.