شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات فنية وتدريبات إضافية لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون، مدرب الحراس، في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.