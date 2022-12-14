شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة خالد النبريصى مع الإسماعيلى بعد الهروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم النادى الاسماعيلى لتقديم شكوى ضد ناديه في المحكمة الرياضية الدولية يطالب خلالها بفسخ تعاقده مع الدراويش بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكان النبريصى قد حصل على وعود من مجلس الاسماعيلى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بصرف مستحقاته المتأخرة ولكن دون جدوى ليدخل اللاعب في نوبة من الغضب وينقطع عن التدريبات قبل أن يقرر حزم حقائبه والعودة للبلاده ومخاطبة وكيل أعماله لبدء إجراءات شكوى الدراويش وفسخ تعاقده.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة القادمة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الإسماعيلى 6 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ولم يحقق أى فوز، ليبقى الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى.