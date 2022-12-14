شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو جاهز لتدعيم الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الأهلي جاهزا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في مباراته أمام فيوتشر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستبدل الجهاز الفني للأهلي برونو سافيو بين شوطي مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري دون توضيح سبب التغيير هل لأسباب فنية إم إصابة اللاعب.

وعلم ”الخليج 365” أن خروج برونو سافيو بين شوطي مباراة الاتحاد السكندري جاء لأسباب فنية في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في إراحته وتطبيق سياسة التدوير من خلال منح الفرصة لمحمد مجدي أفشة وتجهيزه للاستعانة به في أي وقت.

وشارك برونو سافيو في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم سجل هدفين وصنع مثلهما ويقدم عروضا طيبة مع الفريق الأحمر منذ القدوم إلى صفوفه في الصيف الماضي من نادي بوليفار البوليفي.