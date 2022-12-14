شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يدرس إعادة عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، إعادة عبد الله السعيد لقائمة الفريق في مواجهة الإسماعيلي المقبلة، بعدما كان مستبعد من مواجهة الزمالك.

واستبعد تاكيس جونياس عبد الله السعيد من مواجهة الزمالك كنوع من العقوبة بعد المشادة التي حدثت بين اللاعب ومصطفي فتحي بين شوطي مواجهة المقاولون العرب، وغادر السعيد ملعب المباراة في سيارته الخاصة مع بداية الشوط الثاني، مما دفع الإدارة لتغريمه 500 الف جنيه.

ويبحث جونياس الاكتفاء بهذه العقوبة وإعادة اللاعب لقائمة الفريق في مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء يوم الجمعة، علي استاد الإسماعيلية، في مسابقة الدورى.

ومن المنتظر أن يحدد المدير الفني اليوناني مصير عبد الله السعيد من تلك المواجهة، عقب المران الختامي للفريق غدًا الخميس، وقبل التوجه إلي الإسماعيلية.