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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويقود منتخب المغرب حلم إفريقيا للوصول لنهائي كأس العالم قطر 2022 لأول مرة كإحدى مفاجآت البطولة.

ولأول مرة في تاريخ كأس العالم يشارك منتخب أفريقي في نصف النهائي.

نصف نهائي كأس العالم 2022.. ما هي التشكيلة المتوقعة لمباراة المغرب وفرنسا؟



ويلتقي اليوم منتخب المغرب أمام نظيره منتخب فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونال المنتخب المغربي إشادات واسعة من شتى أنحاء العالم، بعد مشواره التاريخي في كأس العالم 2022، حيث أقصى منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا.

الفائز من المباراة المرتقبة بين المغرب وفرنسا، سيكون خصم منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي يوم الأحد المقبل.

وصعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم قطر 2022، لثاني مرة في آخر 3 نسخ من كأس العالم، بعد فوز عريض حققه على منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0.

وقبل مواجهة الفريقين، نستعرض معكم التشكيلة المتوقعة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

من المتوقع أن تكون تشكيلة منتخب المغرب بقيادة مدربه الوطني "وليد الركراكي" مكونة من.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي- جواد ياميق- رومان سايس - نصير مزراوي.

خط وسط الملعب: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.

تشكيلة فرنسا أمام المغرب اليوم في كأس العالم

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - رافائيل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو - أوريليان تشواميني.

الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وفرنسا ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الرباط.

ويدخل المنتخب المغربي مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، وعينه على تحقيق إنجاز تاريخي جديد، بالوصول إلى المباراة الختامية لأول مرة في تاريخه، ولكن مهمته لن تكون سهلة، لأنه سيواجه حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للتتويج بمونديال قطر.

ولكن المنتخب المغربي يتسلح بالعزيمة والإصرار، فهو الذي أقصى منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وبالتالي لن يكون مستحيلًا إضافة فرنسا إلى تلك القائمة.

وستكون تلك المباراة هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، أما آخر لقاء جمعهما فكان في 2008، وانتهت تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تُقام مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب البيت الذي سيحتضن أول مباراة لأسود الأطلس في المونديال القطري.

وتنطلق صافرة حكم مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

ستُنقل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، وبي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وكذلك قنوات الكأس إكسترا 1 و2 إتش دي.

ويُمكن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022 لحظة بلحظة ودون تقطيع، على تطبيق "تود"، وخدمة "بي إن كونكت ".

وأعلنت بي إن سبورتس نقل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة، وكذلك قناة الكأس إكسترا، كما حصلت الرياضية الأرضية المغربية على حقوق نقل مباراتي نصف النهائي والنهائي.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات

تردد القناة: 11054-12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات

تردد القناة: 11911

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ما هو تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية؟

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي