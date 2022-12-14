شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تعود من كولومبيا الأحد محملة بثلاث ذهبيات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بطلة رفع الأثقال سارة سمير إلى القاهرة قادمة من كولومبيا يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى بعد حصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم المقامة فى كولومبيا فى الخطف والكلين والمجموع.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى أقيمت فى مصر أكتوبر الماضى، البطلة العالمية سارة سمير للفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة التي أسدل الستار علي منافستها في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة.

واستطاعت سارة تحطيم 3 أرقام أفريقية وسجلت أرقامًا جديدة باسم مصر بعدما نجحت في خطف ثلاث ميداليات ذهبية واعتلت منصات التتويج.

وخطفت نجمة منتخب مصر الأنظار ونالت إشادات كبيرة من رئيس الاتحاد الدولى محمد جلود ورئيس الاتحاد الأفريقى خالد مهلهل بعد المستوى الرفيع الذى قدمته فى منافسات البطولة، واستحقت على ذلك اختيار اللجنة المنظمة لها كأفضل لاعبة فى أفريقيا.